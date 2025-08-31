Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tribunal dos EUA bloqueia deportação de centenas de crianças da Guatemala

Tribunal dos EUA bloqueia deportação de centenas de crianças da Guatemala

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um tribunal federal dos Estados Unidos bloqueou temporariamente o plano do governo Donald Trump de deportar centenas de crianças da Guatemala, segundo decisão anunciada neste domingo.

Mais de 600 menores guatemaltecos desacompanhados poderiam ser enviados de volta para o seu país sob um programa piloto negociado com a Guatemala, segundo um expediente judicial. Mas uma juíza do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito de Columbia suspendeu a deportação por 14 dias, após um recurso apresentado hoje pela ONG National Immigration Law Center (NILC) por considerar o plano ilegal.

A ONG comemorou a decisão. "Nos conforta que o tribunal tenha evitado essa injustiça antes de centenas de crianças sofrerem danos irreparáveis", disse seu vice-presidente, Efren Olivares.

O grupo entrou com a ação coletiva em nome de centenas de crianças guatemaltecas que corriam o "risco iminente de serem deportadas ilegalmente dos Estados Unidos".

bur-bjt/aha/ad/ag/lb

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar