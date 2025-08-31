Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rebeldes detêm 11 funcionários da ONU no Iêmen

Rebeldes detêm 11 funcionários da ONU no Iêmen

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Rebeldes huthis detiveram 11 funcionários da ONU neste domingo, após invadirem instalações da organização no Iêmen, informou o enviado das Nações Unidas para aquele país, Hans Grundberg.

"Condeno energicamente a nova onda de detenções arbitrárias de funcionários da ONU ocorrida hoje em Sanaa e Hodeida, além da operação forçada nas instalações da organização e o confisco de seus bens. Pelo menos 11 funcionários foram detidos", indicou Grundberg, que exigiu a sua libertação imediata.

Autoridades huthis não comentaram a operação. Em outras ocasiões, detiveram funcionários estrangeiros de agências de ajuda.

Em comunicado prévio à AFP, o Programa Alimentar Mundial (PAM) informou que escritórios dessa agência da ONU em Sanaa haviam sido "tomados pelas forças de segurança locais, que detiveram um funcionário", e que havia "informações de mais detenções em outras regiões".

Os huthis tomaram a capital do Iêmen, Sanaa, em 2014, e controlam atualmente grande parte do país.

Após os bombardeios israelenses desta semana na capital, que mataram líderes huthis apoiados pelo Irã, uma fonte da segurança iemenita informou à AFP que autoridades huthis haviam detido dezenas de pessoas em Sanaa e outras áreas, "por suspeita de colaboração com Israel".

bur-sar/ami/dcp/jsa/eg/mb/lb

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

onu

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar