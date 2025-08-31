PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP
CHINA CÚPULA DIPLOMACIA: Putin e Modi participam de reunião de cúpula organizada por Xi na China
ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Flotilha com Greta Thunberg zarpa de Barcelona com ajuda para Gaza
=== CHINA CÚPULA DIPLOMACIA ===
TIANJIN:
Putin e Modi participam de reunião de cúpula organizada por Xi na China
O presidente da China, Xi Jinping, recebeu neste domingo (31) os líderes da Rússia e da Índia em um encontro de cúpula que busca promover uma governança mundial alternativa e que também conta com a presença de governantes de quase 20 países da Europa e da Ásia.
=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===
BARCELONA:
Flotilha com Greta Thunberg zarpa de Barcelona com ajuda para Gaza
Com o lema "Quando o mundo fica em silêncio, nós zarpamos", uma flotilha com ajuda humanitária e ativistas como Greta Thunberg partiu neste domingo (31) de Barcelona para tentar "romper o cerco ilegal a Gaza", segundo os organizadores.
GAZA:
Israel anuncia morte do porta-voz do Hamas e promete perseguir outros líderes
Israel anunciou neste domingo (31) que matou o porta-voz do braço armado do movimento islamista Hamas na Faixa de Gaza e insistiu que perseguirá os líderes do movimento inclusive no exterior, enquanto seu Exército prossegue com a ofensiva em um território devastado pela guerra.
GAZA:
'Medo de dormir': moradores de Gaza relatam novos bombardeios israelenses
"Nós temos medo da noite, de dormir em nossas barracas", afirma Iman Rajab, uma moradora de Gaza, após intensos bombardeios israelenses que deixaram pelo menos 16 mortos neste domingo, segundo a Defesa Civil local.
=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===
-- AMÉRICAS
LETHEM:
Rota lendária é vista como salvação econômica na Guiana
Uma lendária estrada de terra vermelha chamada de 'El Sendero' atravessa o território da Guiana. A rodovia serpenteia entre a floresta tropical, planícies e colinas da capital Georgetown, na costa atlântica, até a cidade interiorana de Lethem, na fronteira com o Brasil.
-- ÁSIA
JACARTA:
Protestos violentos prosseguem na Indonésia; presidente denuncia 'terrorrimo'
Multidões enfurecidas por um incidente de violência policial saquearam as residências de vários políticos indonésios, o que levou o presidente do país, Prabowo Subianto, a afirmar neste domingo (31) que alguns atos cometidos durante os protestos constituem "traição" e "terrorismo".
=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===
VENEZA:
Jude Law ficou 'obcecado' por Putin na preparação para 'The Wizard of the Kremlin'
O ator britânico Jude Law disse neste domingo (31) que se tornou um observador "obcecado" de Vladimir Putin enquanto se preparava para seu papel como o líder russo em seu novo filme, 'The Wizard of the Kremlin', exibido no Festival de Cinema de Veneza.
=== ESPORTES ===
-- FUTEBOL
-- TÊNIS
-- FÓRMULA 1
ZANDVOORT:
Oscar Piastri vence GP da Holanda de Fórmula 1
O piloto australiano Oscar Piastri, líder do Mundial de Fórmula 1, deu um grande passo rumo ao título ao vencer o Grande Prêmio da Holanda neste domingo (31), com seu maior rival e companheiro de McLaren, o britânico Lando Norris, abandonando a prova nas voltas finais por um problema mecânico
