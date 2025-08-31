Lyon vence Olympique em clássico e se iguala ao PSG na liderança do Francês

O Lyon, em superioridade numérica desde o primeiro tempo, venceu o Olympique de Marselha por 1 a 0 neste domingo (31), pela 3ª rodada do Campeonato Francês, e igualou a pontuação do Paris Saint-Germain na liderança. Após um pênalti retirado pelo VAR (22'), dois gols anulados (28' e 45'+6) e o cartão vermelho para o zagueiro CJ Egan-Riley por entrada dura sobre Malick Fofana (29'), o Lyon só chegou ao gol da vitória no minuto 87, quando o argentino Leonardo Balerdi mandou a bola contra as próprias redes.

"Sofremos, sim, principalmente depois da expulsão. Não concedemos nenhuma chance clara, mas sofremos. Com 11 contra 11, acho que fomos melhores que o Lyon", disse na entrevista coletiva pós jogo o técnico do Olympique, Roberto De Zerbi. Com a vitória, o Lyon se junta ao Paris Saint-Germain como os únicos times com 100% de aproveitamento depois de três jogos. Com o mesmo saldo de gols (+5), os parisienses levam vantagem no número de gols marcados (8 contra 5). Por sua vez, o time de Marselha fica no meio da tabela, na décima posição, com 3 pontos. - Monaco e Paris FC vencem

Também neste domingo, o Monaco sofreu mais do que o esperado para vencer o Strasbourg por 3 a 2. Jogando em casa, o time do Principado vencia por 2 a 0 no segundo tempo, mas cedeu o empate em três minutos (73' e 76'), até que o japonês Takumi Minamino (90'+6) marcou nos acréscimos o gol da vitória dos anfitriões. Com o resultado, os monegascos ficam em quarto na tabela, com seis pontos de nove possíveis.

O técnico do Monaco, Adi Hütter, se mostrou "satisfeito" com a vitória, mas reconheceu que o desempenho da equipe "não passou um bom sinal". "Temos que matar o jogo. Com 3 a 0 é muito difícil para o adversário se recuperar no jogo, mas um 2 a 0 é perigoso", declarou Hütter. Por sua vez, o Paris FC conseguiu sua primeira vitória no retorno à elite do futebol francês depois de 46 anos, ao bater o Mets em casa por 3 a 2.

Atrás no placar após o belo gol de Sadibou Sané (22'), que seria expulso nos minutos finais (80'), os parisienses reagiram com Ilan Kebbal marcando duas vezes (45'+3 de pênalti e 52'). O nigeriano Moses Simon marcou o terceiro dos anfitriões no minuto 67, depois de Boubacar Traoré empatar para o Metz (54'). Com a vitória, o Paris FC é o 16º colocado, enquanto o Metz, único time que ainda não pontuou, fica na lanterna do campeonato.