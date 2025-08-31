Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jude Law ficou 'obcecado' por Putin na preparação de 'The Wizard of the Kremlin'

O ator britânico Jude Law disse neste domingo (31) que se tornou um observador "obcecado" de Vladimir Putin enquanto se preparava para seu papel como o líder russo em seu novo filme, 'The Wizard of the Kremlin', exibido no Festival de Cinema de Veneza.

Law, 52 anos, reproduz o olhar severo e o estilo característico de andar de Putin no filme do diretor francês Olivier Assayas, que narra a ascensão do ex-oficial do serviço de inteligência.

"Há muitas imagens que você pode assistir e, pessoalmente, quando começo a entrar nesse mundo, isso se torna uma espécie de obsessão", disse o ator em uma coletiva de imprensa. "Você fica procurando cada vez mais material novo."

Ele disse que retratar Putin foi um desafio devido à sua famosa expressão impassível.

"O lado complicado era que a imagem pública que vemos (de Putin) é muito, muito limitada", acrescentou Law. "Existe esta máscara."

Law assegurou que não tinha como objetivo fazer uma "imitação" de Putin e atribuiu a semelhança a "uma equipe incrível de maquiagem e cabelo".

Assayas insistiu que queria que Law "se apropriasse do personagem".

O filme, com duração de duas horas e meia, é um olhar exaustivo sobre a carreira de Putin, que silencia oponentes políticos, intimida oligarcas e enriquece as pessoas mais próximas

A história é contada através dos olhos de um assessor político fictício, Vadim Baranov, interpretado por Paul Dano.

O roteiro é baseado no livro best-seller de mesmo nome, do autor italiano Giuliano da Empoli.

Assayas disse que era, acima de tudo, uma história sobre autoritarismo, com a transição da Rússia de uma democracia caótica no final dos anos 1990 para a autocracia moderna de Putin como um aviso para o Ocidente.

"Fizemos um filme sobre o que a política se tornou e a situação muito assustadora e perigosa em que todos sentimos em que estamos", explicou ele.

'The Wizard of the Kremlin' é um dos 21 filmes que disputam o Leão de Ouro no Festival de Cinema de Veneza, uma importante plataforma para lançamentos internacionais, que prossegue até o próximo sábado.

Outro destaque do domingo é a exibição de 'Father Mother Sister Brother', o mais recente filme do diretor independente americano Jim Jarmusch, com um elenco estelar que inclui Cate Blanchett, Adam Driver e o cantor americano Tom Waits.

O diretor classificou o longa-metragem como "uma espécie de filme anti-ação", apresentando três famílias disfuncionais na área rural de Nova York, em Dublin e em Paris.

