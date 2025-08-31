Jude Law ficou 'obcecado' por Putin na preparação de 'The Wizard of the Kremlin'

O ator britânico Jude Law disse neste domingo (31) que se tornou um observador "obcecado" de Vladimir Putin enquanto se preparava para seu papel como o líder russo em seu novo filme, 'The Wizard of the Kremlin', exibido no Festival de Cinema de Veneza. Law, 52 anos, reproduz o olhar severo e o estilo característico de andar de Putin no filme do diretor francês Olivier Assayas, que narra a ascensão do ex-oficial do serviço de inteligência.

"Há muitas imagens que você pode assistir e, pessoalmente, quando começo a entrar nesse mundo, isso se torna uma espécie de obsessão", disse o ator em uma coletiva de imprensa. "Você fica procurando cada vez mais material novo." Ele disse que retratar Putin foi um desafio devido à sua famosa expressão impassível. "O lado complicado era que a imagem pública que vemos (de Putin) é muito, muito limitada", acrescentou Law. "Existe esta máscara." Law assegurou que não tinha como objetivo fazer uma "imitação" de Putin e atribuiu a semelhança a "uma equipe incrível de maquiagem e cabelo".

Assayas insistiu que queria que Law "se apropriasse do personagem". O filme, com duração de duas horas e meia, é um olhar exaustivo sobre a carreira de Putin, que silencia oponentes políticos, intimida oligarcas e enriquece as pessoas mais próximas A história é contada através dos olhos de um assessor político fictício, Vadim Baranov, interpretado por Paul Dano.

O roteiro é baseado no livro best-seller de mesmo nome, do autor italiano Giuliano da Empoli. Assayas disse que era, acima de tudo, uma história sobre autoritarismo, com a transição da Rússia de uma democracia caótica no final dos anos 1990 para a autocracia moderna de Putin como um aviso para o Ocidente. "Fizemos um filme sobre o que a política se tornou e a situação muito assustadora e perigosa em que todos sentimos em que estamos", explicou ele.