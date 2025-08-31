Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Inter perde em casa para Udinese e cede liderança a Juve e Napoli

Depois de uma primeira vitória com goleada, a Inter de Milão sofreu uma inesperada derrota ao cair por 2 a 1 diante da Udinese em casa, neste domingo (31), pela 2ª rodada do Campeonato Italiano.

Com 3 pontos somados, a Inter fica em sexto na tabela, enquanto quatro times conseguiram duas vitórias em dois jogos: Juventus, Napoli, Cremonese e Roma.

Com exatamente o mesmo saldo de gols (+3), Juventus e Napoli dividem a liderança. Os 'bianconeri' venceram o Genoa neste domingo por 1 a 0, e os napolitanos bateram o Cagliari no sábado pelo mesmo placar.

A Inter, que começou o campeonato atropelando o Torino por 5 a 0, tinha a possibilidade de se juntar a esse grupo na liderança, mas nada saiu como o esperado no estádio Giuseppe Meazza.

O holandês Denzel Dumfries abriu o placar para os 'nerazzurri' aos 17 minutos, completando um chute de Marcus Thuram, mas a Udinese conseguiu a virada ainda no primeiro tempo com os gols de Kenan Davis (29' de pênalti) e Arthur Atta (40').

Depois do intervalo, a Inter tentou reagir, mas seu único gol, obra de Federico Dimarco (56'), foi anulado após revisão no VAR.

Com a vitória, a Udinese soma 4 pontos e fica em quinto na tabela.

- Vlahovic, de novo -

No caso da Juventus, a vitória sobre o Genoa veio com sofrimento.

O sérvio Dusan Vlahovic, que começou no banco de reservas e entrou no segundo tempo no lugar do canadense Jonathan David, foi o autor do gol da vitória da 'Vecchia Signora' no minuto 73.

Vlahovic, que durante a pré-temporada teve sua saída da Juve especulada, continua se afirmando, depois de ter marcado na vitória por 2 a 0 sobre o Parma na semana passada.

"As pessoas sempre vão falar. Tudo o que eu posso fazer é treinar o melhor que puder. Estou muito feliz em poder ajudar o time espero que continue sendo assim", declarou o atacante sérvio à plataforma DAZN.

Por enquanto, os números dão suporte ao novo projeto da Juve, embora os torcedores ainda tenham dúvidas sobre o desempenho da equipe.

- Taty Castellanos comanda a Lazio -

Por sua vez, a Lazio (7ª, 3 pontos) reagiu depois da derrota para o Como na primeira rodada e goleou por 4 a 0 o Hellas Verona (18º, 1 ponto), num jogo em que o atacante argentino Taty Castellanos teve grande atuação.

Ele foi o autor do terceiro gol do time romano aos 41 minutos, depois de ter dado as assistências para Matteo Guendouzi (3') e Mattia Zaccagni (10') marcarem.

Com tudo decidido no segundo tempo, Leonardo Bia (82') fechou a goleada no Estádio Olímpico da capital italiana.

Em outro jogo do dia, Torino (19º, 1 ponto) e Fiorentina (12ª, 2 pontos) empataram sem gols e seguem sem vencer nesta Serie A.

-- Jogos da 2ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Cremonese - Sassuolo                3 - 2

   Lecce - Milan                       0 - 2

  

   - Sábado:

   Bologna - Como                      1 - 0

   Parma - Atalanta                    1 - 1

   Napoli - Cagliari                   1 - 0

   Pisa - Roma                         0 - 1

  

   - Domingo:

   Genoa - Juventus                    0 - 1

   Torino - Fiorentina                 0 - 0

   Inter - Udinese                     1 - 2

   Lazio - Hellas Verona               4 - 0

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Juventus                 6   2   2   0   0   3   0   3

     . Napoli                   6   2   2   0   0   3   0   3

    3. Cremonese                6   2   2   0   0   5   3   2

    4. Roma                     6   2   2   0   0   2   0   2

    5. Udinese                  4   2   1   1   0   3   2   1

    6. Inter                    3   2   1   0   1   6   2   4

    7. Lazio                    3   2   1   0   1   4   2   2

    8. Milan                    3   2   1   0   1   3   2   1

    9. Como                     3   2   1   0   1   2   1   1

   10. Bologna                  3   2   1   0   1   1   1   0

   11. Atalanta                 2   2   0   2   0   2   2   0

   12. Fiorentina               2   2   0   2   0   1   1   0

   13. Cagliari                 1   2   0   1   1   1   2  -1

     . Pisa                     1   2   0   1   1   1   2  -1

   15. Genoa                    1   2   0   1   1   0   1  -1

   16. Parma                    1   2   0   1   1   1   3  -2

   17. Lecce                    1   2   0   1   1   0   2  -2

   18. Hellas Verona            1   2   0   1   1   1   5  -4

   19. Torino                   1   2   0   1   1   0   5  -5

   20. Sassuolo                 0   2   0   0   2   2   5  -3

