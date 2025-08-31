Inter perde em casa para Udinese e cede liderança a Juve e Napoli

Depois de uma primeira vitória com goleada, a Inter de Milão sofreu uma inesperada derrota ao cair por 2 a 1 diante da Udinese em casa, neste domingo (31), pela 2ª rodada do Campeonato Italiano. Com 3 pontos somados, a Inter fica em sexto na tabela, enquanto quatro times conseguiram duas vitórias em dois jogos: Juventus, Napoli, Cremonese e Roma.

Com exatamente o mesmo saldo de gols (+3), Juventus e Napoli dividem a liderança. Os 'bianconeri' venceram o Genoa neste domingo por 1 a 0, e os napolitanos bateram o Cagliari no sábado pelo mesmo placar. A Inter, que começou o campeonato atropelando o Torino por 5 a 0, tinha a possibilidade de se juntar a esse grupo na liderança, mas nada saiu como o esperado no estádio Giuseppe Meazza. O holandês Denzel Dumfries abriu o placar para os 'nerazzurri' aos 17 minutos, completando um chute de Marcus Thuram, mas a Udinese conseguiu a virada ainda no primeiro tempo com os gols de Kenan Davis (29' de pênalti) e Arthur Atta (40'). Depois do intervalo, a Inter tentou reagir, mas seu único gol, obra de Federico Dimarco (56'), foi anulado após revisão no VAR.

Com a vitória, a Udinese soma 4 pontos e fica em quinto na tabela. - Vlahovic, de novo - No caso da Juventus, a vitória sobre o Genoa veio com sofrimento.

O sérvio Dusan Vlahovic, que começou no banco de reservas e entrou no segundo tempo no lugar do canadense Jonathan David, foi o autor do gol da vitória da 'Vecchia Signora' no minuto 73. Vlahovic, que durante a pré-temporada teve sua saída da Juve especulada, continua se afirmando, depois de ter marcado na vitória por 2 a 0 sobre o Parma na semana passada. "As pessoas sempre vão falar. Tudo o que eu posso fazer é treinar o melhor que puder. Estou muito feliz em poder ajudar o time espero que continue sendo assim", declarou o atacante sérvio à plataforma DAZN.

Por enquanto, os números dão suporte ao novo projeto da Juve, embora os torcedores ainda tenham dúvidas sobre o desempenho da equipe. - Taty Castellanos comanda a Lazio - Por sua vez, a Lazio (7ª, 3 pontos) reagiu depois da derrota para o Como na primeira rodada e goleou por 4 a 0 o Hellas Verona (18º, 1 ponto), num jogo em que o atacante argentino Taty Castellanos teve grande atuação.