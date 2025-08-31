Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA negam visto para autoridades palestinas antes de Assembleia Geral da ONU

EUA negam visto para autoridades palestinas antes de Assembleia Geral da ONU

Autor DW
Autor
DW Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Medida do governo Trump determina bloqueio e revogação de vistos de membros da Autoridade Palestina e da OLP. Medida deve impedir que Mahmoud Abbas discurse na reunião anual.O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (29/08) que negará e revogará vistos para autoridades palestinas dias antes da próxima Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro. A decisão vem em meio ao movimento liderado pela França para reconhecer um Estado palestino. O anúncio foi feito por meio de um comunicado divulgado pelo Departamento de Estado americano. "O governo Trump foi claro: é do nosso interesse de segurança nacional responsabilizar a OLP [Organização para Libertação da Palestina] e a AP [Autoridade Palestina] por não cumprirem seus compromissos e por minar as perspectivas de paz", diz o texto. A medida extraordinária alinha ainda mais o governo de Trump ao de Israel, que rejeita veementemente um Estado palestino e busca equiparar a Autoridade Palestina, sediada na Cisjordânia, ao grupo extremista Hamas, em Gaza. Tanto a AP, que possui autoridade limitada na Cisjordânia ocupada, quanto a OLP, a organização palestina internacionalmente reconhecida, atuam como representantes do povo palestino e pressionam pelo reconhecimento de um Estado palestino no cenário global. Segundo um acordo como anfitrião das Nações Unidas em Nova York, os Estados Unidos não devem recusar vistos a funcionários que se dirigem ao organismo mundial. O Departamento de Estado insistiu que estava cumprindo o acordo ao permitir a presença da missão palestina nas Nações Unidas. Acusações O governo Trump já havia sancionado membros da AP e da OLP, acusando-as de "glorificação da violência" e de "minar a paz". Não está claro desta vez a quais autoridades as sanções se aplicariam, já que a Assembleia Geral da ONU atrai grandes delegações. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, provavelmente não poderá viajar a Nova York para discursar no encontro anual, como costuma fazer. O órgão chefiado por Marco Rubio acusou os palestinos de "guerra jurídica" ao recorrer ao Tribunal Penal Internacional e à Corte Internacional de Justiça para tratar de suas queixas com Israel – termo usado por Trump quando estava fora do cargo para para minimizar seus problemas legais. O comunicado insta a Autoridade Palestina a pôr fim às "tentativas de contornar as negociações por meio de campanhas de guerra jurídica internacional" e aos "esforços para garantir o reconhecimento unilateral de um Estado palestino conjectural". Segundo o texto, membros "devem repudiar consistentemente o terrorismo", citando o ataque liderado pelo Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2021. sf (AFP, Reuters, ots)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar