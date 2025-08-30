Vini Jr. dá vitória ao Real Madrid sobre o Mallorca no Espanhol

Depois de três jogos, o Real Madrid segue com 100% de aproveitamento com a vitória sobre o Mallorca por 2 a 1 neste sábado (30), no Santiago Bernabéu, e vai dormir isolado na liderança do Campeonato Espanhol. O atacante Vedat Muriqui abriu o placar para os visitantes aos 18 minutos, mas a virada madridista veio ainda no primeiro tempo, com gols de Arda Güler (37') e Vinícius Júnior (38').

O time merengue, comandado pelo técnico Xabi Alonso, chega a 9 pontos e espera os demais resultados do fim de semana para saber se irá para a paralisação da data Fifa no topo da tabela. Villarreal, Barcelona e Athletic Bilbao, que jogam no domingo, são os times que podem manter pontuação máxima e superar o Real no saldo de gols, ambos com duas vitórias, visitarão no domingo o Rayo Vallecano e o Celta de Vigo, respectivamente, e poderão ultrapassar. "Sabíamos que esses três jogos eram importantes para competir, progredir, definir nosso caminho. Isso nos diz muito. A pausa está chegando e depois teremos mais jogos, mas nove pontos em nove possíveis é bom. Há coisas boas e coisas a corrigir, e faremos isso", declarou Xabi Alonso após a partida. - Atlético de Madrid segue sem vencer -

Mais cedo, o Atlético de Madrid empatou em 1 a 1 com o Alavés fora de casa e segue sem vencer no campeonato. O atacante Giuliano Simeone abriu o placar para o Atlético aos 7 minutos, depois de aproveitar rebote do goleiro Antonio Sivera em tentativa de Thiago Almada. Mas a alegria durou pouco. Em cobrança de escanteio do Alavés pela direita, Alexander Sorloth derrubou Nahuel Tenaglia na área e a arbitragem marcou pênalti, que Carlos Vicente converteu (14') para deixar tudo igual.

"Os meninos estão trabalhando muito bem. Temos que continuar trabalhando da mesma forma e esperar pelos jogadores que temos, que são importantes", disse o técnico 'colchonero', Diego Simeone, em entrevista coletiva. "Com confiança e segurança, os resultados aparecerão", acrescentou. Nos demais jogos deste sábado, o Oviedo conseguiu sua primeira vitória no campeonato, ao bater a Real Sociedad em casa por 1 a 0, enquanto o Sevilla visitou o Girona e venceu por 2 a 0. -- Jogos da 3ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira: Elche - Levante 2 - 0