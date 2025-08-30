Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Venus Williams avança às oitavas no torneio de duplas do US Open

Autor AFP
AFP Autor
A icônica Venus Williams, de 45 anos, e a canadense Leylah Fernandez avançaram às oitavas de final no torneio de duplas femininas do US Open neste sábado (30), ao derrotarem a japonesa Eri Hozumi e a norueguesa Ulrikke Eikeri.

A dupla norte-americana fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/1) e 6-1, em uma hora e 36 minutos na quadra Louis Armstrong, em Flushing Meadows, Nova York.

O público presente voltou a vibrar com a conexão e a qualidade dos golpes de Williams e Fernandez, que no primeiro set se recuperaram de uma desvantagem de 4-2 e, no segundo, selaram a vitória com tranquilidade.

Na primeira rodada, as duas já haviam desbancado a ucraniana Lyudmyla Kichenok, campeã no ano passado, que nesta edição joga ao lado da australiana Ellen Perez.

"Você me motivou muito a continuar essa jornada, nos momentos bons e ruins, e ver você continuar jogando, por amor a esse esporte, é muito inspirador", disse a canadense à lendária americana após a partida.

Fernandez, que é 23 anos mais nova que Williams, foi eliminada na sexta-feira da chave de simples do US Open pela bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo.

Por sua vez, a veterana americana caiu na primeira rodada diante da tcheca Karolina Muchova, depois de uma batalha de duas horas.

O próximo desafio da dupla será contra as vencedoras do duelo entre as britânicas Katie Boulter e Sonay Kartal contra a russa Ekaterina Alexandrova e a chinesa Zhang Shuai, que acontece no domingo.

