Trump corta mais de 500 postos na emissora estatal Voice of America em meio a disputa judicial

O governo do presidente Donald Trump anunciou o corte de mais de 500 empregos na Voice of America (VOA), emissora estatal de rádio e TV criada durante a Segunda Guerra Mundial para transmitir notícias dos Estados Unidos ao exterior. A decisão foi comunicada por Kari Lake, presidente interina da Agência de Mídia Global dos EUA, órgão que também controla veículos como a Rádio Europa Livre, Rádio Ásia e a Rádio Martí, voltada a Cuba.

A medida ocorre em meio a uma batalha judicial sobre o futuro da VOA. Um juiz federal barrou a tentativa de Lake de demitir o diretor Michael Abramowitz, nomeado no governo anterior, e determinou que qualquer mudança só poderia ocorrer com aprovação do conselho consultivo da agência. Em mensagem publicada em rede social, Lake disse que iniciou um processo de "redução de força" com 532 cortes. Segundo ela, a agência "continuará a cumprir sua missão legal após este RIF - e provavelmente melhorará sua capacidade de funcionar".