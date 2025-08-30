Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tropas Russas avançam na região de Donetsk

Tropas Russas avançam na região de Donetsk

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Ministério da Defesa da Rússia informou em seu canal do Telegram que suas tropas Vostok tomaram o assentamento de Kamyshevaha na região de Donetsk (Ucrânia). "Ao longo de um dia, caças Vostok atacaram quatro brigadas inimigas na área de Malomykhaylovka, Voronoe e Sosnovka, na região de Dnepropetrovsk", relatou o ministério russo. Segundo o governo, com a perda do território, as forças ucranianas perderam também 250 militares, dois veículos blindados, seis peças de artilharia e um armazém.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

rússia ucrânia

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar