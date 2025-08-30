Três irmãos escoceses batem recorde mundial de travessia mais rápida do Pacífico a remo

Três irmãos escoceses estabeleceram neste sábado, 30, um recorde mundial por completarem a travessia mais rápida, sem apoio, de todo o Oceano Pacífico a remo. Jamie, Ewan e Lachlan Maclean concluíram a jornada em 139 dias, chegando a Cairns, na Austrália. Eles remararam mais de 9 mil milhas sem parar, partindo do Peru, tornando-se a primeira equipe a realizar a travessia completa da América do Sul até a Austrália.

O trio de Edimburgo enfrentou tempestades, enjoo, lesões e violentos temporais - incluindo um que arrastou Lachlan para fora do barco - enquanto arrecadava mais de £700.000 (US$ 945.690) rumo à meta de £1 milhão (US$ 1.350.450) para projetos de água potável. Os três chegaram ao porto de Cairns Marlin Marina tocando gaita de foles e acenando com as bandeiras da Escócia, da Austrália e do Reino Unido. Mais de 50 familiares, apoiadores e fãs, incluindo a mãe deles, Sheila, receberam os irmãos. Nas horas que antecederam a chegada, o irmão mais velho, Ewan, publicou um vídeo ligando para a marina antes da aproximação: "Vocês têm pizza e cerveja? Repito, vocês têm pizza e cerveja? Câmbio." Aos 33 anos, ele disse que a jornada foi a coisa mais difícil que já fez, algo que jamais teria cogitado sem os irmãos. "Choramos de alegria e rimos até as bochechas doerem", contou.