Rebeldes houthis do Iêmen anunciam morte do seu 'primeiro-ministro' em ataque israelense

Os rebeldes houthis do Iêmen anunciaram neste sábado (30) a morte de seu "primeiro-ministro" e de vários membros de seu gabinete nos bombardeios realizados na quinta-feira por Israel contra a capital, Sanaa. "Anunciamos o martírio do combatente Ahmad Ghaleb al Rahwi, chefe do Governo, juntamente com vários dos seus ministros, no ataque perpetrado na quinta-feira pelo inimigo israelense enquanto se encontravam reunidos em Sanaa", informaram os houthis em um comunicado citado por sua emissora Al Masirah.

De acordo com o texto, "vários de seus colegas ficaram feridos, alguns gravemente". Os houthis informaram na quinta-feira sobre ataques a Sanaa, sem especificar os alvos. O Exército israelense, por sua vez, indicou que havia bombardeado um "alvo militar" na capital iemenita. Apoiados pelo Irã, os rebeldes controlam amplas zonas do país — que vive uma guerra civil desde 2014 —, incluindo a capital, Sanaa, onde instalaram suas instituições políticas. Os houthis lançaram repetidos ataques com mísseis e drones contra Israel desde o início da guerra em Gaza, afirmando agir em solidariedade com os palestinos, mas a maioria deles foi interceptada pelo exército israelense.