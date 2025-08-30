Rebeldes do Iêmen prometem vingança após morte de seu 'primeiro-ministro' em bombardeios israelenses

Os rebeldes hutis do Iêmen ameaçaram neste sábado (30) se vingar após a morte de seu "primeiro-ministro" e de vários membros de seu gabinete nos bombardeios efetuados na quinta-feira por Israel contra a capital. Apoiados pelo Irã, os rebeldes controlam amplas zonas do país — que atravessa uma guerra civil desde 2014 — incluindo a capital, Saná, onde instalaram suas instituições políticas.

O governo iemenita internacionalmente reconhecido tem sua sede em Aden, a grande cidade do sul. Os rebeldes anunciaram neste sábado, em um comunicado difundido em seu canal Al Masirah, a morte de Ahmad Ghaleb al Rahwi, "chefe do governo", e de "vários de seus ministros, no ataque perpetrado na quinta-feira pelo inimigo israelense enquanto se encontravam reunidos em Saná". Segundo o texto, "vários de seus colegas ficaram feridos, alguns em estado grave". "Prometemos a Deus, ao querido povo iemenita e às famílias dos mártires e feridos que nos vingaremos", declarou Mehdi al Machat, chefe do Conselho Político Supremo, em uma mensagem em vídeo no Telegram.

Além disso, ele convocou "todas as empresas [estrangeiras] presentes na entidade ocupante [Israel, ndr]" a saírem “antes que seja tarde demais". Em um comunicado, os hutis anunciaram a nomeação de Mohammed Ahmad Muftah como "primeiro-ministro interino" para suceder Ahmad Ghaleb al Rahwi, que havia sido nomeado em agosto de 2024. O Exército israelense confirmou no sábado que atacou uma instalação no Iêmen que abrigava "altos responsáveis militares e outros altos funcionários do regime terrorista huti".

O primeiro-ministro Ahmed Al Rahawi foi eliminado no bombardeio, "assim como outros responsáveis" hutis, segundo o comunicado militar. - Ataques com mísseis e drones - Os hutis lançaram repetidas vezes mísseis e drones contra Israel desde o início da guerra em Gaza, afirmando que agem em solidariedade com os palestinos, mas o Exército israelense interceptou a maioria desses ataques.

O último deles ocorreu na quarta-feira, quando os rebeldes iemenitas reivindicaram um lançamento de mísseis contra o Estado hebreu, que declarou tê-los interceptado. Nos últimos meses, também atacaram navios em frente às costas do Iêmen que, segundo eles, estavam vinculados a Israel. Por sua vez, o Exército israelense realizou vários ataques de represália contra as regiões controladas pelos hutis no Iêmen, em particular o aeroporto da capital e os portos do oeste do país.