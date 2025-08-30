Polícia alemã alerta sobre aumento no tráfico de crianças

Autoridades investigaram mais casos de tráfico e exploração de pessoas em 2024 do que em qualquer ano desde 2000. Falhas nas proteções online são um dos principais fatores, com muitos menores de idade entre as vítimas.O Departamento Federal de Investigações (BKA) da Alemanha anunciou nesta quinta-feira (28/07) que seus agentes concluíram 576 investigações sobre incidentes de tráfico de pessoas em 2024. Esse total representa um aumento de 13% em relação a 2023 e o nível mais alto desde que o BKA começou a compilar esses dados, em 2000. A maior parte dos casos (364) envolveu exploração sexual, o nível mais alto registrado pela agência na Alemanha em uma década. A exploração sexual ocorre cada vez mais em residências particulares, afirmam as autoridades, um ambiente difícil de monitorar. Isso leva o BKA a concluir que o número real de crimes é muito maior do que o registrado. Muitas vítimas e suspeitos também são pessoas de outros países europeus, com aumentos notáveis de vítimas de nacionalidades chinesa e colombiana. Falhas na proteções online Muitas vítimas são mulheres, jovens e menores de idade, segundo o BKA, O contato é frequentemente estabelecido online através do chamado "método lover boy". Através dessa tática, bastante comum, homens atraem mulheres para relacionamentos falsos a fim de criar dependência antes de explorá-las financeiramente através da prostituição forçada. "Cada vez mais, a violência psicológica e física desempenha um papel importante", relatou o BKA. Segundo a polícia, os menores de idade estão particularmente em risco, com mais de 200 casos envolvendo crianças e adolescentes, quase todos no contexto de exploração sexual comercial. "Uma razão para o aumento dos números é, entre outras coisas, que várias plataformas online têm poucos mecanismos de proteção, o que facilita a exploração de menores usando a internet como ferramenta", informou a agência. "Em dois casos, crianças foram colocadas à venda na internet." Recorde de casos de exploração do trabalho O BKA relatou ter investigado um número recorde de casos de exploração do trabalho em 2024. "Os casos frequentemente envolvem agências de trabalho temporário e principalmente pessoas do Leste Europeu e do Sudeste Asiático." As investigações sobre tráfico e exploração de pessoas frequentemente decorrem do trabalho da polícia, explicou a agência. "Muitas vítimas não entram em contato com as autoridades por medo ou desconhecimento da situação legal. Consequentemente, o número de vítimas permanece alto." rc (AFP, DPA)