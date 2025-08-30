BRASIL JUSTIÇA: Moraes manda ampliar monitoramento na área externa da residência de Bolsonaro

Um tribunal federal de apelações dos Estados Unidos determinou na sexta-feira (29) que grande parte das tarifas impostas por Donald Trump é ilegal, confirmando uma decisão de um tribunal inferior e enfraquecendo a ofensiva protecionista do presidente, que prometeu recorrer à Suprema Corte.

O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF) ordenou neste sábado (30) novas medidas para reforçar o monitoramento da área externa da residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar desde o início de agosto, poucos dias antes da fase final de seu julgamento por suposta tentativa de golpe de Estado.

Moraes manda ampliar monitoramento na área externa da residência de Bolsonaro

KIEV:

Ex-presidente do Parlamento ucraniano é morto a tiros

O ex-presidente do Parlamento ucraniano Andriy Parubiy, um dos protagonistas dos protestos pró-europeus de 2014 no país, foi morto a tiros neste sábado (30) na cidade de Lviv, oeste da Ucrânia, e as autoridades anunciaram uma operação de busca do autor dos disparos.

(Ucrânia política crime, 420 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

TIANJIN:

Presidente chinês recebe líderes mundiais para reunião da OCX

O presidente da China, Xi Jinping, recebeu neste sábado (30) os primeiros líderes estrangeiros que participarão de uma reunião de cúpula internacional para promover uma governança mundial alternativa à ocidental.

(China Rússia Irã diplomacia cúpula Índia, já transmitida)

-- OCEANIA

CAIRNS:

Irmãos escoceses completam travessia do Pacífico a remo

Três irmãos escoceses chegaram neste sábado (30) à Austrália, após uma aventura na qual atravessaram a remo o Oceano Pacífico em 139 dias, sem escalas e sem assistência, a bordo de um barco de fibra de carbono.

(Austrália remo Escócia GB, 410 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

BUENOS AIRES:

Dançar tango, terapia inovadora na Argentina contra sintomas de Parkinson

Quando o tango começa a tocar, Lidia Beltrán expulsa o Parkinson que a afeta, abraça sua terapeuta e dança com fluidez meticulosa junto com outros pacientes em um tratamento inovador promovido por um hospital público de Buenos Aires.

(Argentina dança música saúde, 610 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

-- TÊNIS

Acompanhamento do US Open

-- FÓRMULA 1

ZANDVOORT:

Oscar Piastri faz a pole position do GP da Holanda de F1

O piloto australiano Oscar Piastri, da McLaren, largará da pole position no Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1, após ser o mais rápido na classificação disputada neste sábado (30), no circuito de Zandvoort.

(Auto F1)

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com