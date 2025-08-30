PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP
PRINCIPAIS NOTÍCIAS
EUA TARIFAS: Tribunal de apelação dos EUA considera tarifas globais de Trump ilegais
BRASIL JUSTIÇA: Moraes manda ampliar monitoramento na área externa da residência de Bolsonaro
=== EUA TARIFAS ===
WASHINGTON:
Tribunal de apelação dos EUA considera tarifas globais de Trump ilegais
Um tribunal federal de apelações dos Estados Unidos determinou na sexta-feira (29) que grande parte das tarifas impostas por Donald Trump é ilegal, confirmando uma decisão de um tribunal inferior e enfraquecendo a ofensiva protecionista do presidente, que prometeu recorrer à Suprema Corte.
(EUA diplomacia comercio tribunal taxas, 610 palavras, já transmitida)
=== BRASIL JUSTIÇA ===
BRASÍLIA:
Moraes manda ampliar monitoramento na área externa da residência de Bolsonaro
O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF) ordenou neste sábado (30) novas medidas para reforçar o monitoramento da área externa da residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar desde o início de agosto, poucos dias antes da fase final de seu julgamento por suposta tentativa de golpe de Estado.
(Brasil justiça golpe política prisão, 430 palavras, já transmitida)
=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===
-- EUROPA
KIEV:
Ex-presidente do Parlamento ucraniano é morto a tiros
O ex-presidente do Parlamento ucraniano Andriy Parubiy, um dos protagonistas dos protestos pró-europeus de 2014 no país, foi morto a tiros neste sábado (30) na cidade de Lviv, oeste da Ucrânia, e as autoridades anunciaram uma operação de busca do autor dos disparos.
(Ucrânia política crime, 420 palavras, já transmitida)
-- ÁSIA
TIANJIN:
Presidente chinês recebe líderes mundiais para reunião da OCX
O presidente da China, Xi Jinping, recebeu neste sábado (30) os primeiros líderes estrangeiros que participarão de uma reunião de cúpula internacional para promover uma governança mundial alternativa à ocidental.
(China Rússia Irã diplomacia cúpula Índia, já transmitida)
-- OCEANIA
CAIRNS:
Irmãos escoceses completam travessia do Pacífico a remo
Três irmãos escoceses chegaram neste sábado (30) à Austrália, após uma aventura na qual atravessaram a remo o Oceano Pacífico em 139 dias, sem escalas e sem assistência, a bordo de um barco de fibra de carbono.
(Austrália remo Escócia GB, 410 palavras, já transmitida)
=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===
BUENOS AIRES:
Dançar tango, terapia inovadora na Argentina contra sintomas de Parkinson
Quando o tango começa a tocar, Lidia Beltrán expulsa o Parkinson que a afeta, abraça sua terapeuta e dança com fluidez meticulosa junto com outros pacientes em um tratamento inovador promovido por um hospital público de Buenos Aires.
(Argentina dança música saúde, 610 palavras, já transmitida)
=== ESPORTES ===
-- FUTEBOL
Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa
-- TÊNIS
Acompanhamento do US Open
-- FÓRMULA 1
ZANDVOORT:
Oscar Piastri faz a pole position do GP da Holanda de F1
O piloto australiano Oscar Piastri, da McLaren, largará da pole position no Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1, após ser o mais rápido na classificação disputada neste sábado (30), no circuito de Zandvoort.
(Auto F1)
--- CONTATO ---
Redação: deskrio@afp.comDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente