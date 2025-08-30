Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Navio de guerra americano entra no Canal do Panamá rumo ao Caribe

Autor AFP
AFP Autor
O navio lança-mísseis americano USS Lake Erie entrou na sexta-feira à noite no Canal do Panamá procedente do Pacífico e rumo ao Caribe, em meio a uma mobilização naval de Washington perto das costas da Venezuela. 

O cruzador passou pela eclusa de Pedro Miguel às 21h30 locais (23h30 de Brasília) e prosseguiu a viagem em direção ao Atlântico, em uma travessia de 80 km que dura quase oito horas.

O Lake Erie, com o número 70 pintado no casco, permaneceu os dois últimos dias atracado em um cais no porto de Rodman, na entrada do lado Pacífico do canal. 

Algumas famílias surpresas observaram a passagem do navio de guerra em Pedro Miguel de um mirante.

"Não sabia que o navio passaria. Viemos por acaso e o observamos. Fiquei surpreso", disse à AFP Alfredo Cedeño, um técnico em saúde de 32 anos que estava com três parentes no local e fotografou o cruzador com o smartphone. 

O governo dos Estados Unidos acusa o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, de liderar um cartel de drogas e aumentou para 50 milhões de dólares a recompensa por sua captura.

Três navios lança-mísseis americanos devem se posicionar em águas internacionais nos próximos dias perto do limite com a Venezuela, como parte do que Washington afirma que são operações de combate ao narcotráfico internacional.

Como contrapartida, Caracas anunciou na segunda-feira a mobilização de 15.000 membros de suas forças de segurança na fronteira com a Colômbia para operações contra o narcotráfico.

Além disso, a Venezuela informou na terça-feira que vai patrulhar suas águas territoriais com drones e navios da Marinha. Maduro também afirmou que o país conta com 4,5 milhões de milicianos para responder às "ameaças" dos Estados Unidos, mas analistas questionem o número.

O Lake Erie tem 173 metros de comprimento por 10 metros de largura, com 9.800 toneladas, e tem como base o porto de San Diego, na Califórnia.

