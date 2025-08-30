Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Estados Unidos negam vistos a 80 palestinos, incluindo Abbas, para reunião da ONU

Autor AFP
Tipo Notícia

Um funcionário do governo dos Estados Unidos informou neste sábado que o presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas, está entre os 80 funcionários que terão os vistos negados para participar da Assembleia Geral da ONU em setembro em Nova York.

"Abbas é afetado por esta medida, junto com aproximadamente outros 80 funcionários da Autoridade Palestina", afirmou um funcionário do Departamento de Estado em um comunicado, que detalha os afetados pela decisão extraordinária anunciada na sexta-feira pelos Estados Unidos, aliado fundamental de Israel.

