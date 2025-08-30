Esta missão 'não deveria existir', afirma Greta Thunberg antes de zarpar com ajuda para Gaza

A ativista sueca Greta Thunberg, que partirá no domingo em uma flotilha para tentar levar ajuda humanitária à Faixa de Gaza, afirmou que missões como essa não deveriam existir, mas que são necessárias devido à inércia dos países em "prevenir o genocídio". "Não deveria depender de nós. Uma missão como esta não deveria existir", afirmou a sueca de 22 anos à AFPTV em Barcelona, de onde partirá no domingo a frota humanitária com ativistas.

Deve ser "responsabilidade (...) dos nossos governos e dos funcionários eleitos agir e tentar defender o direito internacional, prevenir crimes de guerra, prevenir o genocídio", mas "eles estão falhando em fazê-lo e, com isso, estão traindo os palestinos, e também toda a humanidade", disse Thunberg. "Portanto, infelizmente, cabe a nós, cidadãos comuns, organizar estes barcos" com ajuda, enfatizou. A iniciativa, chamada 'Global Sumud Flotilla' (sumud significa perseverança em árabe), busca "chegar a Gaza, entregar ajuda humanitária, anunciar a abertura de um corredor humanitário e, em seguida, trazer mais ajuda, para assim acabar com o bloqueio ilegal e desumano de Israel sobre Gaza", disse Thunberg. Os organizadores não revelaram a hora exata da partida nem o número de barcos que partirão do porto espanhol.