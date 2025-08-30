Candidata de esquerda à presidência de Honduras exige "eleições livres"

Moncada, advogada e ex-ministra da Defesa no governo da presidenta Xiomara Castro, é a atual favorita nas pesquisas frente aos candidatos dos partidos de direita: o Partido Nacional (PN), do ex-presidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) — preso nos Estados Unidos por narcotráfico —, e o Partido Liberal (PL).

A candidata à presidência de Honduras pelo partido governista de esquerda Libre, Rixi Moncada, exigiu neste sábado (30), diante de milhares de apoiadores em San Pedro Sula, que as eleições de novembro sejam "livres e democráticas".

"Se houver eleições livres e democráticas, o que vai acontecer? Eles não voltarão", afirmou Moncada em referência ao PN, que governou consecutivamente Honduras entre 2010 e 2022, antes do governo de Castro.

Ao grito de "Não voltarão!", milhares de apoiadores do partido Liberdade e Refundação (Libre) agitaram bandeiras vermelho e preto em uma avenida da segunda maior cidade do país.

Na campanha, que começa oficialmente na segunda-feira, o PN apresenta como candidato o ex-prefeito de Tegucigalpa, Nasry Asfura; e o PL, o apresentador de televisão Salvador Nasralla.

Cerca de seis milhões de hondurenhos estão convocados a participar das eleições de 30 de novembro, que não contam com segundo turno presidencial e nas quais também serão eleitos 128 deputados, 298 governos municipais e 20 membros do Parlamento Centro-americano.