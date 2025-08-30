Bayern x Chelsea será o duelo mais atrativo da 1ª rodada da Champions

Um dia depois do sorteio dos confrontos de cada equipe, realizado em Mônaco, a Uefa publicou os horários e os jogos da fase de liga da competição, que será disputada entre 16 de setembro e 28 de janeiro de 2026.

O duelo entre Bayern de Munique e Chelsea será o mais atrativo da primeira rodada da Liga dos Campeões, no dia 17 de setembro, de acordo com o calendário divulgado pela Uefa neste sábado (30).

Além de Bayern x Chelsea, no mesmo dia se destacam a estreia do atual campeão europeu, o Paris Saint-Germain, que receberá a Atalanta, e a visita do Atlético de Madrid a Anfield para enfrentar o Liverpool.

Na véspera, o Real Madrid joga contra o Olympique de Marsella no Santiago Bernabéu e a Juventus terá pela frente o Borussia Dortmund, em Turim.

Em uma primeira rodada que durará excepcionalmente três dias, o Barcelona visitará o Newcastle no dia 18 de setembro e o Manchester City receberá o Napoli, no jogo que marcará o retorno do belga Kevin de Bruyne ao Emirates Stadium, que foi sua casa por dez anos.

Como aconteceu na temporada passada, a primeira com o atual formato, os oito primeiros se classificam diretamente às oitavas de final e as equipes da 16ª à 24ª posição devem passar por um mata-mata para avançar.