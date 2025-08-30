Bayern sofre, mas vence Augsburg e se mantém 100% no Alemão

O Bayern de Munique ficou com os três pontos, mas não sem sofrer, ao vencer o Augsburg por 3 a 2 neste sábado (30), pela 2ª rodada do Campeonato Alemão. Uma semana depois de estrear goleando o RB Leipzig por 6 a 0, o Bayern passou sufoco nos minutos finais em seu primeiro jogo fora de casa no campeonato.

Harry Kane foi o garçom da noite com dois passes para gol, servindo Serge Gnabry (28'), que abriu o placar, e Michael Olise (48'), que fez o terceiro. O segundo dos bávaros foi do atacante Luis Díaz (45'+4), no final do primeiro tempo. Pouco depois de Olise marcar, o Agusburg diminuiu com o volante Kristjian Jakic (53'). Mais tarde, colocou fogo no jogo com o gol de Mert Kömür (76'). O Bayern teve que resistir à pressão do time da casa para segurar o resultado e sair com a vitória que mantém a equipe na ponta da tabela com 100% de aproveitamento em duas rodadas. Empatado com o Gigante da Baviera está o Eintracht Frankfurt, que confirmou seu bom momento no início da temporada vencendo o Hoffenheim fora de casa por 3 a 1.

Dois gols do japonês Ritsu Doan (17' e 27') e um do turco Can Uzun (51') deram ao time comandado pelo técnico Dino Toppmöller sua segunda vitória em dois jogos. Também neste sábado, o Leipzig, atordoado pela goleada sofrida na estreia, se recuperou ao derrotar o Heidenheim por 2 a 0. Por sua vez, o Bayer Leverkusen empatou em 3 a 3 em sua visita ao Werder Bremen e continua sem vencer, depois da derrota em casa para o Hoffenheim (2 a 1) na estreia.

O Leverkusen, agora sob o comando do holandês Erik ten Hag, chegou a liderar o placar por 2 a 0 e 3 a 1, além de ter ficado com um jogador a mais durante boa parte do segundo tempo, mas acabou cedendo o empate aos anfitriões. -- Jogos da 2ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira: Hamburgo - St Pauli 0 - 2