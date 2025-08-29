Trump segue trabalhando para organizar reunião entre Putin e Zelensky

O presidente Donald Trump continua trabalhando para organizar uma reunião de paz entre os líderes da Rússia e da Ucrânia, assegurou nesta sexta-feira (29) a Casa Branca, depois que o presidente francês, Emmanuel Macron, advertiu que Vladimir Putin pode estar "brincando" com o magnata republicano. "O presidente Trump e sua equipe de segurança nacional continuam comprometidos com os funcionários da Rússia e da Ucrânia para realizar um encontro bilateral que ponha fim aos massacres e à guerra", declarou à AFP uma fonte da Casa Branca que pediu anonimato.

"Como muitos líderes mundiais declararam, esta guerra não teria começado se o presidente Trump estivesse no cargo. Não corresponde ao interesse nacional continuar debatendo esses temas publicamente", afirmou. Mais cedo nesta sexta-feira, Macron expressou sua esperança de que possa haver uma reunião bilateral, mas advertiu que, se o chefe de Estado russo não se encontrar com Zelensky até segunda-feira, "isso significará que o presidente Putin terá jogado" com Trump. Depois de se encontrar com Putin no Alasca no início do mês e de receber Zelensky e vários líderes europeus na Casa Branca na semana passada, Trump disse que está tentando organizar um encontro entre os líderes da Rússia e da Ucrânia. Mas até agora Moscou tem evitado concretizar essa reunião.