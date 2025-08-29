Rodri e Carvajal voltam à seleção espanhola após se recuperarem de lesões

Após se recuperarem de graves lesões no joelho, Rodri e Dani Carvajal retornam à seleção espanhola para as duas primeiras partidas das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo no início de setembro, anunciou o técnico Luis de la Fuente nesta sexta-feira (29). A Espanha vai visitar a Bulgária no dia 4 de setembro e a Turquia três dias depois, nas primeiras partidas do Grupo E das Eliminatórias do Mundial de 2026, que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá.

A outra seleção do grupo é a Geórgia. A grande novidade é a convocação do atual vencedor da Bola de Ouro e do zagueiro do Real Madrid. Ambos perderam quase toda a temporada passada devido a lesões no joelho e retornaram recentemente à ativa pelos seus clubes. "A notícia mais importante é que eles estão de volta conosco. Com paixão e contribuindo muito. Eles são nossos capitães e os melhores do mundo em suas posições. Comemoramos o retorno deles e eles contribuirão muito", destacou De la Fuente em entrevista coletiva. - "Serão vitais" -

"Conversei com eles, estão indo muito bem e sabem o papel que vão desempenhar. Serão vitais para nós. Não tive dúvidas sobre a presença deles e de que seriam um de nós", acrescentou. Rodri foi um dos líderes que levaram a 'Roja' à conquista da Eurocopa de 2024, e também obteve o prestigioso prêmio de melhor jogador daquele ano. No entanto, em setembro passado, ele sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior em uma partida do Manchester City contra o Arsenal e só voltou a jogar na Copa do Mundo de Clubes, em julho.

Naquele torneio, ele lesionou novamente a virilha durante a derrota do time inglês por 4 a 3 para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, nas oitavas de final, e só retornou aos gramados na semana passada. Já Carvajal rompeu os ligamentos cruzados anterior e externo, além do tendão, do joelho direito em uma partida contra o Villarreal, em outubro. Ele também voltou a jogar na Copa do Mundo de Clubes. Quem também voltou a ser convocado foi Ferran Torres, o atacante do Barcelona que ficou de fora da final da Liga das Nações em junho após passar por uma cirurgia de apendicite.

- Sem Joan García - O restante da lista de convocados é o habitual e é liderada por Lamine Yamal. Com os desfalques no ataque de Álex Baena, Samu Aghehowa, Isco e Ayoze Pérez, todos titulares em seleções recentes, De la Fuente também convocou o jovem ponta Jesús Rodríguez (de 19 anos), que foi revelado no Betis e se transferiu neste verão europeu para o Como, da Itália.