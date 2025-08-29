Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Putin se reunirá com presidente iraniano para discutir programa nuclear de Teerã

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

O presidente russo, Vladimir Putin, discutirá o programa nuclear iraniano com seu homólogo Massoud Pezeshkian na China na segunda-feira (1º), enquanto Teerã enfrenta pressão da Europa para cumprir suas obrigações nucleares internacionais. 

França, Reino Unido e Alemanha ativaram o mecanismo esta semana que lhes permite retomar as sanções ao Irã, alegando que o país não está cumprindo o acordo nuclear de 2015. 

No entanto, a Rússia apoiou seu aliado na sexta-feira, alertando que a reimposição das sanções terá "consequências irreparáveis". 

"Instamos veementemente que reconsiderem e revejam suas decisões equivocadas antes que levem a consequências irreparáveis e a mais tragédias", afirmou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia em um comunicado. 

O ministério russo acusou o trio europeu de minar os esforços diplomáticos para encontrar uma solução pacífica para o impasse sobre o programa nuclear iraniano. 

O Kremlin informou posteriormente que Putin se reuniria com Pezeshkian na próxima segunda-feira, paralelamente a uma cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, na cidade chinesa de Tianjin.

A Rússia, membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, é uma das signatárias do Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA) de 2015, o acordo internacional que aliviou as sanções ao Irã em troca de restrições ao seu programa nuclear. 

No entanto, os três países europeus notificaram o Conselho de Segurança da ONU de que acreditam que o Irã não está cumprindo seus compromissos e invocaram um mecanismo conhecido como "snapback", que inicia um processo de 30 dias que permite a reimposição das sanções suspensas há dez anos. 

O Irã alertou que responderia "adequadamente" à medida, que coloca em risco os esforços diplomáticos para encontrar uma solução pacífica para a crise nuclear iraniana. 

Teerã e Moscou fortaleceram seus laços políticos, militares e econômicos na última década, à medida que a Rússia se afasta do Ocidente. 

As relações entre os dois países se estreitaram ainda mais após o lançamento da ofensiva russa na Ucrânia.

