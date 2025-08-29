Putin e Erdogan discutirão sobre Ucrânia durante cúpula na China, anuncia Kremlin

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, abordará o conflito na Ucrânia com seu contraparte turco, Recep Tayyip Erdogan, à margem de uma cúpula na China na segunda-feira, informou o Kremlin nesta sexta-feira (29).

"A Turquia desempenha um papel importante no processo de resolução do conflito da Ucrânia", declarou o assessor de política externa do Kremlin, Yuri Ushakov, a vários meios de comunicação — incluindo a AFP — em uma coletiva de imprensa antes da visita de Putin à cúpula da Organização de Cooperação de Xangai.