As isenções tarifárias para a maioria dos pacotes pequenos que entram nos Estados Unidos chegaram ao fim nesta sexta-feira (29), o que motivou 25 países a suspender os serviços postais de envios para a maior economia mundial.

O Brasil estuda a imposição de tarifas recíprocas aos Estados Unidos, depois que o presidente Donald Trump aplicou uma taxa de 50% sobre produtos brasileiros, indicaram fontes do governo à AFP, na quinta-feira (29).

Um grupo de 33 soldados que estavam retidos há três dias em uma comunidade amazônica da Colômbia onde atua a maior dissidência da extinta guerrilha das Farc foi libertado nesta quinta-feira, anunciou no X a Defensoria do Povo.

CUYULTITAN:

A angústia de milhares de detentos sem acusações ou sentença em El Salvador

Ana Mercedes García quase não dorme durante a noite para rezar por seu filho, um pedreiro sem antecedentes criminais que está em detenção provisória há três anos em El Salvador, e que, segundo a própria Promotoria, foi acusado injustamente de ser membro de uma organização criminosa.

-- ÁSIA

BANGCOC:

Corte Constitucional da Tailândia destitui primeira-ministra

A Corte Constitucional da Tailândia destituiu, nesta sexta-feira (29), a primeira-ministra Paetongtarn Shinawatra e seu gabinete devido à gestão de uma crise diplomática com o Camboja.

TÓQUIO:

Japão propõe orçamento de defesa recorde que amplia arsenal de drones

O Japão pretende aumentar consideravelmente seu arsenal de drones como parte de uma nova solicitação de gasto recorde, apresentada nesta sexta-feira (29) pelo Ministério da Defesa, para enfrentar um "ambiente de segurança cada vez mais tenso".

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

Estados Unidos acabam com isenções tarifárias para pacotes pequenos

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

WASHINGTON:

Donald Trump e seu estilo 'ditador chique' na cidade de Washington

De uma Casa Branca banhada em ouro até uma grandiosa remodelação da capital, Washington, Donald Trump quer deixar uma marca arquitetônica como nenhum outro presidente americano tentou em décadas.

VENEZA:

Julia Roberts estreia no tapete vermelho do Festival de Veneza

Julia Roberts pisará nesta sexta-feira (29) pela primeira vez no tapete vermelho do Festival Internacional de Cinema de Veneza, onde apresentará "After the Hunt", do italiano Luca Guadagnino que não concorre ao Leão de Ouro.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

-- TÊNIS

Acompanhamento do US Open

