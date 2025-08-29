Israel declara Cidade de Gaza 'zona de combate'; Exército recupera corpo de dois reféns

As Forças de Defesa de Israel (FDI) anunciaram nesta sexta-feira, 29, que decidiram classificar a Cidade de Gaza como uma "zona de combate perigosa" em meio a ofensiva de Tel-Aviv para tomar o controle do local. O Exército disse também que recuperou os corpos de dois reféns israelenses, mas apenas um foi identificado. Grupos de ajuda humanitária e uma igreja que abriga pessoas disseram que permaneceriam na Cidade de Gaza para ajudar os residentes e fornecer suprimentos. Milhares de pessoas estão no local, que sofre com uma epidemia de fome, enquanto o Exército de Israel avança pela periferia da cidade.

A ONU e outros grupos de ajuda condenaram a decisão de Israel de classificar a cidade como "zona perigosa", mas os palestinos da Cidade de Gaza disseram que isso faz pouca diferença na realidade do local, já que os bombardeios já estavam aumentando. O Exército de Israel também anunciou a suspensão das pausas nos combates na Cidade de Gaza, que tinham permitido a entrada de alimentos e suprimentos de ajuda das 10h às 20h. "Intensificaremos nossos ataques até trazermos de volta todos os reféns sequestrados e desmantelarmos o Hamas", disse o porta-voz do exército israelense, Avichay Adraee. Adraee, o porta-voz do exército israelense em língua árabe, tem pedido, há dias, para que os palestinos da Cidade de Gaza se desloquem para o sul, classificando a retirada de "inevitável".

A ONU apontou na quinta-feira, 28, que 23 mil pessoas se retiraram da cidade na última semana, mas muitos palestinos afirmam estar exaustos após múltiplos deslocamentos. A Igreja da Sagrada Família na Cidade de Gaza informou à Associated Press nesta sexta-feira que aproximadamente 440 pessoas abrigadas no local permaneceriam junto aos membros do clero. Pausas táticas

Israel introduziu "pausas táticas" no mês passado, em meio a críticas da comunidade internacional sobre as condições humanitárias na Faixa de Gaza. Ao suspendê-las nesta sexta-feira na Cidade de Gaza, o Exército não disse se tinha notificado os residentes ou grupos de ajuda humanitária sobre a decisão. O Conselho Norueguês para Refugiados, que coordena uma coalizão de grupos de ajuda ativos em Gaza, afirmou que não recebeu notificação de que as "pausas táticas" de Israel seriam suspensas. Tel-Aviv classificou a Cidade de Gaza de reduto do Hamas, com uma rede de túneis que permanece ativa.

Mas a cidade abriga também algumas das infraestruturas críticas e instalações de saúde do território palestino. A ONU apontou na quinta-feira que a Faixa de Gaza poderia perder metade de sua capacidade de leitos hospitalares durante uma ofensiva ampliada à Cidade de Gaza. Reféns