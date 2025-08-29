Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Governador relata 'ataque maciço' à região ucraniana de Dnipropetrovsk

Autor AFP
Tipo Notícia

A Rússia lançou na madrugada deste sábado (30) um "ataque maciço" contra a região ucraniana de Dnipropetrovsk, onde Kiev reconheceu pela primeira vez nesta semana um avanço do Exército russo, informou o governador regional.

"Há explosões. Houve ataques em Dnipro e Pavlograd", duas cidades importantes dessa província do centro-leste do país, publicou Sergii Lisak no aplicativo Telegram, onde pediu aos moradores que permaneçam abrigados.

