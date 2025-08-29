Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Gattuso inclui três estreantes em sua 1ª convocação como técnico da Itália

Autor AFP
Tipo Notícia

O novo técnico da seleção italiana, Gennaro Gattuso, divulgou sua primeira lista de convocados nesta sexta-feira (29), na qual incluiu três estreantes para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra a Estônia, nos dias 5 e 8 de setembro, respectivamente.

Gattuso sucedeu em junho Luciano Spalletti, que comandava a 'Azzurra' desde agosto de 2023.

Os três novos rostos que ele convocou são o zagueiro Giovanni Leoni, de 18 anos (recém-contratado pelo Liverpool), o meio-campista Giovanni Fabbian (Bologna, 22 anos) e o atacante Francesco Pio Esposito (Inter de Milão, 20 anos). 

O goleiro Gianluigi Donnarumma, que perdeu a titularidade no Paris Saint-Germain, também aparece na lista de 28 convocados.

A Itália, que não se classificou para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia e nem para o Mundial de 2022 no Catar, tem muito em jogo nesta janela de setembro.

Em suas duas primeiras partidas na fase de grupos, em junho, sofreu uma derrota por 3 a 0 para a Noruega, o que acabou sendo fatal para Spalletti, e venceu a Moldávia por 2 a 0.

A Itália está agora em terceiro lugar no Grupo I, com três pontos, a nove da líder Noruega (12 pontos), que disputou duas partidas a mais. 

Gattuso, de 47 anos, fez parte da seleção da Itália que se sagrou tetracampeã mundial na Copa da Alemanha em 2006.

--- Lista de 28 jogadores convocados pela Itália para os jogos de setembro das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026:

Goleiros: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain/FRA), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham/ING)

Defensores: Alessandro Bastoni (Inter de Milão), Raoul Bellanova (Atalanta), Riccardo Calafiori (Arsenal/ING), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter de Milão), Federico Gatti (Juventus), Giovanni Leoni (Liverpool/ING), Gianluca Mancini (Roma)

Meio-campistas: Nicolo Barella (Inter de Milão), Giovanni Fabbian (Bologna), Davide Frattesi (Inter de Milão), Manuel Locatelli (Juventus), Nicolo Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle United/ING)

Atacantes: Francesco Pio Esposito (Inter de Milão), Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atlético de Madrid/ESP), Mateo Retegui (Al-Qadsiah/KSA), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio)

