Exército israelense recupera restos mortais de dois reféns em Gaza

"A FDI (Exército de Israel) recuperou o corpo de Ilan Weiss e os restos mortais de outro refém, cuja identidade ainda não foi revelada, durante uma operação militar na Faixa de Gaza", confirmaram os militares em um comunicado.

O Exército israelense anunciou, nesta sexta-feira (29), que recuperou os corpos de dois reféns mortos na Faixa de Gaza desde o ataque do Hamas a Israel em outubro de 2023 e os trouxe de volta ao país.

Weiss, de 55 anos, morador do kibutz Beeri, no leste de Gaza, morreu no ataque do movimento islamista palestino a Israel, e seu corpo foi posteriormente transportado para a Faixa.

Sua esposa, Shiri, e uma de suas filhas, Noga, que haviam sido sequestradas em casa, foram libertadas durante a primeira trégua no conflito, em novembro de 2023. O kibutz confirmou a morte de Weiss no início de 2024.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, expressou suas condolências às famílias dos dois reféns falecidos e reiterou que "a campanha para trazer todos os reféns de volta continua".

Das 251 pessoas sequestradas pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, 47 permanecem na Faixa de Gaza e acredita-se que cerca de 20 ainda estejam vivas.