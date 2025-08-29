Cremonese vence Sassuolo e assume liderança do Italiano
O recém-promovido Cremonese assumiu a liderança da Serie A após uma vitória por 3 a 2 sobre o Sassuolo nos acréscimos nesta sexta-feira (29), na abertura da segunda rodada.
No último fim de semana, o modesto time surpreendeu a todos ao derrotar o Milan por 2 a 1 em pleno estádio de San Siro e agora soma seis pontos em duas partidas.
Por enquanto, o Cremonese está à frente dos outros cinco times (Inter de Milão, Como, Juventus, Napoli e Roma) que começaram o campeonato italiano com uma vitória.
Todos esses times jogarão suas partidas entre sábado e domingo. Com isso, a equipe de Cremona tem a garantia de dormir pelo menos nesta sexta-feira na liderança.
O gol da vitória veio nos descontos (90'+3), em um pênalti convertido por Manuel de Luca.
Antes disso, o Cremonese havia aberto uma vantagem de 2 a 0 graças aos gols de Filippo Terracciano (37') e do argentino Franco Vázquez (39'), mas o Sassuolo empatou no segundo tempo com Andrea Pinamonti (63') e Domenico Berardi (73', de pênalti).
A vitória reforça as esperanças do Cremonese, que poderia contar com o veterano atacante inglês Jamie Vardy, que está em negociações com o time, disse uma fonte do clube à AFP.
Em outra partida desta sexta-feira, o Milan visita o Lecce.
O atual campeão Napoli recebe o Cagliari no sábado, enquanto a Inter de Milão joga contra a Udinese no domingo, também em casa.
--- Jogos da 2ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:
- Sexta-feira:
Cremonese - Sassuolo 3 - 2
Lecce - Milan
- Sábado:
(13h30) Bologna - Como
Parma - Atalanta
(15h45) Napoli - Cagliari
Pisa - Roma
- Domingo:
(13h30) Genoa - Juventus
Torino - Fiorentina
(15h45) Inter - Udinese
Lazio - Hellas Verona
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Cremonese 6 2 2 0 0 5 3 2
2. Inter 3 1 1 0 0 5 0 5
3. Como 3 1 1 0 0 2 0 2
. Juventus 3 1 1 0 0 2 0 2
. Napoli 3 1 1 0 0 2 0 2
6. Roma 3 1 1 0 0 1 0 1
7. Atalanta 1 1 0 1 0 1 1 0
. Cagliari 1 1 0 1 0 1 1 0
. Fiorentina 1 1 0 1 0 1 1 0
. Hellas Verona 1 1 0 1 0 1 1 0
. Pisa 1 1 0 1 0 1 1 0
. Udinese 1 1 0 1 0 1 1 0
13. Genoa 1 1 0 1 0 0 0 0
. Lecce 1 1 0 1 0 0 0 0
15. Milan 0 1 0 0 1 1 2 -1
16. Bologna 0 1 0 0 1 0 1 -1
17. Lazio 0 1 0 0 1 0 2 -2
. Parma 0 1 0 0 1 0 2 -2
19. Torino 0 1 0 0 1 0 5 -5
20. Sassuolo 0 2 0 0 2 2 5 -3
./bds/jr/cyj/dr/ma/aam