Cremonese vence Sassuolo e assume liderança do Italiano

O recém-promovido Cremonese assumiu a liderança da Serie A após uma vitória por 3 a 2 sobre o Sassuolo nos acréscimos nesta sexta-feira (29), na abertura da segunda rodada. No último fim de semana, o modesto time surpreendeu a todos ao derrotar o Milan por 2 a 1 em pleno estádio de San Siro e agora soma seis pontos em duas partidas.

Por enquanto, o Cremonese está à frente dos outros cinco times (Inter de Milão, Como, Juventus, Napoli e Roma) que começaram o campeonato italiano com uma vitória. Todos esses times jogarão suas partidas entre sábado e domingo. Com isso, a equipe de Cremona tem a garantia de dormir pelo menos nesta sexta-feira na liderança. O gol da vitória veio nos descontos (90'+3), em um pênalti convertido por Manuel de Luca. Antes disso, o Cremonese havia aberto uma vantagem de 2 a 0 graças aos gols de Filippo Terracciano (37') e do argentino Franco Vázquez (39'), mas o Sassuolo empatou no segundo tempo com Andrea Pinamonti (63') e Domenico Berardi (73', de pênalti).

A vitória reforça as esperanças do Cremonese, que poderia contar com o veterano atacante inglês Jamie Vardy, que está em negociações com o time, disse uma fonte do clube à AFP. Em outra partida desta sexta-feira, o Milan visita o Lecce. O atual campeão Napoli recebe o Cagliari no sábado, enquanto a Inter de Milão joga contra a Udinese no domingo, também em casa.

--- Jogos da 2ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação: - Sexta-feira: Cremonese - Sassuolo 3 - 2

Lecce - Milan - Sábado: (13h30) Bologna - Como