Bombeiros são presos por agentes migratórios nos EUA

Agentes federais detiveram equipes terceirizadas por várias horas na véspera, quando elas se preparavam para ajudar a combater o incêndio de Bear Gulch, no estado de Washington. Os funcionários alinharam as 44 pessoas e ordenaram que elas mostrassem seus documentos, relataram os bombeiros ao Seattle Times.

Dois bombeiros que controlavam um incêndio florestal nos Estados Unidos foram presos por agentes da patrulha fronteiriça, informaram funcionários da imigração nesta quinta-feira (28), em meio ao avanço do controle dos imigrantes irregulares no país.

A Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) dos Estados Unidos informou que os agentes da patrulha compareceram ao local a pedido de guardas florestais, que queriam verificar se os nomes fornecidos nos registros dos contratados estavam corretos.

"Foram identificadas discrepâncias e descobriu-se que dois indivíduos estavam no país ilegalmente, um deles com uma ordem de expulsão", relatou nesta quinta-feira a CBP. Os dois foram presos e os outros 42 foram retirados de terrenos federais, no que a agência caracterizou como uma "rescisão de contrato" após uma investigação criminal.

A ação "não interferiu nas operações dos bombeiros nem na resposta a nenhum incêndio ativo na área, tampouco representou um perigo para a comunidade do entorno", ressaltou.

A operação foi incomum, uma vez que esse tipo de ação não costuma ocorrer em áreas de desastres naturais ou em situações de emergência. O governador de Washington, Bob Ferguson, declarou-se "profundamente preocupado com essa situação com dois indivíduos que ajudavam a combater incêndios no estado", e disse que busca mais informações sobre o incidente.