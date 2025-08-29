Ben Shelton sente lesão contra Mannarino, que avança às oitavas do US Open

O jovem Ben Shelton, atual astro do tênis americano, abandonou sua partida da terceira rodada do US Open contra o francês Adrian Mannarino nesta sexta-feira (29) devido a uma lesão. Shelton, sexto colocado no ranking mundial, estava em vantagem diante do veterano Mannarino (77º) quando sofreu a lesão e depois teve que abandonar com o placar empatado em 6-3, 3-6, 6-4 e 4-6.

Após conquistar seu primeiro título de Masters 1000 no Canadá neste mês, Shelton chegou a Nova York como um dos candidatos a fazer frente aos favoritos Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. O canhoto de 22 anos, semifinalista no ano passado, vencia por dois sets a um quando precisou de tratamento no ombro esquerdo. O americano tentou permanecer em quadra, mas, visivelmente com dores, desistiu após perder o quarto set. Shelton, que havia perdido apenas duas de suas 16 partidas na temporada anterior em quadra dura, saiu abatido, com o rosto coberto por uma toalha, em meio aos aplausos do público.