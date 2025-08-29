Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Autoridade Palestina pede que EUA reverta recusa em conceder vistos para reunião na ONU

Autor AFP
A Autoridade Palestina pediu aos Estados Unidos, nesta sexta-feira (29), para "reverter" a decisão de negar vistos a seus representantes que viajariam para participar da Assembleia Geral da ONU, em Nova York, instância onde a França lidera uma iniciativa para reconhecer o Estado palestino.

A Autoridade Palestina expressou sua "surpresa" com o anúncio, que afirma que "vai contra o direito internacional", e instou o governo dos Estados Unidos a "reverter sua decisão", em um comunicado difundido pela agência palestina Wafa.  

