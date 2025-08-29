Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ao menos 25 pessoas morreram nos ataques russos de 5ª feira em Kiev, diz Zelensky

Autor AFP
Os ataques russos contra Kiev na quinta-feira mataram pelo menos 25 pessoas, incluindo quatro crianças, segundo um novo balanço comunicado nesta sexta-feira (29) pelo presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

"Neste momento, sabemos que 25 pessoas morreram, incluindo quatro crianças, e que outras dezenas ficaram feridas", escreveu Zelensky na rede social X.

As autoridades militares de Kiev confirmaram nesta sexta-feira que houve cerca de 50 feridos.

O presidente classificou o ataque como "absolutamente desprezível" e disse que mostra "as verdadeiras intenções" do presidente russo, Vladimir Putin: "Continuar matando e não tomar medidas para alcançar a paz".

A vítima mais jovem não tinha "nem mesmo 3 anos", acrescentou Zelensky.

O ataque aéreo com mísseis e drones, um dos maiores realizados pela Rússia contra a Ucrânia desde o início da invasão em fevereiro de 2022, destruiu vários edifícios residenciais em Kiev.

A capital, localizada longe da linha de frente e equipada com importantes defesas antiaéreas, esteve por muito tempo relativamente protegida dos piores ataques aéreos russos.

No entanto, estes se multiplicaram nos últimos meses, durante os quais a Rússia lançou um número recorde de drones contra a Ucrânia.

O presidente ucraniano, por outro lado, pediu novamente "sanções severas" contra a Rússia para obrigá-la a parar seus bombardeios e acabar com a guerra.

"A Rússia só entende a força (...) Os Estados Unidos, a Europa e os países do G20 têm essa força", declarou.

Vários líderes europeus condenaram energicamente o ataque a Kiev, argumentando que demonstra que Moscou realmente não quer negociar para pôr fim a mais de três anos e meio de guerra.

rússia ucrânia

