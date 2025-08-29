Ao menos 25 pessoas morreram nos ataques russos de 5ª feira em Kiev, diz Zelensky

Os ataques russos contra Kiev na quinta-feira mataram pelo menos 25 pessoas, incluindo quatro crianças, segundo um novo balanço comunicado nesta sexta-feira (29) pelo presidente ucraniano, Volodimir Zelensky. "Neste momento, sabemos que 25 pessoas morreram, incluindo quatro crianças, e que outras dezenas ficaram feridas", escreveu Zelensky na rede social X.

As autoridades militares de Kiev confirmaram nesta sexta-feira que houve cerca de 50 feridos. O presidente classificou o ataque como "absolutamente desprezível" e disse que mostra "as verdadeiras intenções" do presidente russo, Vladimir Putin: "Continuar matando e não tomar medidas para alcançar a paz". A vítima mais jovem não tinha "nem mesmo 3 anos", acrescentou Zelensky. O ataque aéreo com mísseis e drones, um dos maiores realizados pela Rússia contra a Ucrânia desde o início da invasão em fevereiro de 2022, destruiu vários edifícios residenciais em Kiev.

A capital, localizada longe da linha de frente e equipada com importantes defesas antiaéreas, esteve por muito tempo relativamente protegida dos piores ataques aéreos russos. No entanto, estes se multiplicaram nos últimos meses, durante os quais a Rússia lançou um número recorde de drones contra a Ucrânia. O presidente ucraniano, por outro lado, pediu novamente "sanções severas" contra a Rússia para obrigá-la a parar seus bombardeios e acabar com a guerra.