Alcaraz assusta com problema físico mas avança às oitavas do US Open

O espanhol Carlos Alcaraz derrotou o italiano Luciano Darderi nesta sexta-feira (29) e avançou às oitavas de final do US Open, em uma partida que gerou preocupação após o jogador receber tratamento para uma lesão no joelho. O número dois do mundo derrotou Darderi (34º) por 6-2, 6-4 e 6-0 na quadra central de Nova York, onde houve momentos de incerteza durante o segundo set.

Com essa segunda parcial empatada, o espanhol solicitou atendimento médico após sentir um problema no joelho direito. Durante o tempo técnico, ele recebeu uma massagem na perna e retornou à quadra aparentemente em boas condições para vencer o segundo set. No terceiro, ele não deu chances a Darderi e garantiu a vitória em uma hora e 43 minutos. "Estou me sentindo bem", garantiu Alcaraz na entrevista na quadra. "Senti que algo não estava certo com meu joelho, mas depois de cinco ou seis pontos, eu já estava bem".