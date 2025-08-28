Venus Williams e Leylah Fernández vencem na estreia nas duplas do US Open
A icônica Venus Williams, de 45 anos, e a canadense Leyla Fernandez estrearam nesta quinta-feira (28) com uma vitória emocionante no torneio de duplas feminino do US Open.
A dupla norte-americana, competindo após receber um convite, derrotou a dupla formada pela ucraniana Lyudmyla Kichenok e a australiana Ellen Perez, sexta cabeça de chave, por 7-6 (7/4) e 6-3, no Grand Slam de Nova York.
A torcida na segunda maior quadra do Flushing Meadows vibrou com o grande desempenho de Venus e Leyla Fernandez, que superaram uma desvantagem de 5-2 no primeiro set e avançaram sem dificuldades no segundo.
"Não sei se chegamos com um plano. Tentamos resolver as coisas", disse Fernandez, 23 anos mais jovem que Williams.
"Foi uma ótima atmosfera, muito divertida. Foi uma honra dividir a quadra com Venus", disse a vice-campeã do US Open em 2021, expressando sua gratidão.
"Eu estava tremendo ontem à noite, tão feliz. Durante o aquecimento, ela foi muito gentil e, quando começamos a jogar, tudo fluiu", disse Fernández.
A canadense foi quem tomou a iniciativa de sugerir que um de seus maiores ídolos participasse do torneio.
"Eu não conseguia acreditar. Eram 22h e eu pensava: 'Não sou muito boa em duplas'", disse Venus, que conquistou 14 títulos de Grand Slam em duplas com a irmã Serena.
"Eu tinha uma ótima parceira naquela época, e agora tenho outra", disse ela com um sorriso.
Na última segunda-feira, Williams retornou às competições de simples em Flushing Meadows após dois anos sem competir em um torneio 'major'.
A irmã mais velha das Williams conseguiu vencer um set contra a tcheca Karolina Muchova, 16 anos mais nova e semifinalista de duplas do US Open, antes de ser derrotada após duas horas de jogo que cativaram a plateia.
As próximas adversárias de Venus Williams e Fernández serão a japonesa Eri Hozumi e a norueguesa Ulrikke Eikeri.
