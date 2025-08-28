Trump discursará na Assembleia Geral da ONU em 23 de setembro, confirma Casa Branca

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que o presidente dos EUA, Donald Trump, viajará para Nova York no dia 22 de setembro para discursar na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) no dia 23 de setembro, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 28.

Na ocasião, ela também defendeu que as ações do republicano para tornar a capital americana, Washington D.C, e outras regiões do país seguras "estão funcionando".