Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump discursará na Assembleia Geral da ONU em 23 de setembro, confirma Casa Branca

Trump discursará na Assembleia Geral da ONU em 23 de setembro, confirma Casa Branca

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que o presidente dos EUA, Donald Trump, viajará para Nova York no dia 22 de setembro para discursar na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) no dia 23 de setembro, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 28.

Na ocasião, ela também defendeu que as ações do republicano para tornar a capital americana, Washington D.C, e outras regiões do país seguras "estão funcionando".

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar