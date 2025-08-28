Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tropas israelenses realizam invasão perto de Damasco, na Síria

Tropas israelenses realizaram uma incursão noturna em um local próximo a Damasco, informou a mídia estatal síria nesta quinta-feira, 28, em meio aos esforços dos EUA para encerrar as hostilidades entre os dois países após a queda do regime de Assad no final de 2024.

A incursão, que durou horas e foi apoiada por ataques aéreos israelenses, ocorreu perto da cidade de Kiswah, nos subúrbios de Damasco, disse o ministério das Relações Exteriores da Síria. Soldados sírios descobriram na terça-feira, 26, dispositivos de vigilância e escuta próximos ao local, segundo a agência estatal SANA.

Após a descoberta, Israel alvejou a área com ataques aéreos, resultando na morte de pelo menos seis soldados sírios.

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, disse em um post no X nesta quinta-feira que as forças de seu país estão "operando em todos os fronts de batalha dia e noite pela segurança de Israel".

