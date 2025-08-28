Swiatek perde um set mas se classifica para 3ª rodada do US Open

Swiatek, que recentemente foi campeã do WTA 1000 de Wimbledon e Cincinnati, venceu com parciais de 6-1, 4-6 e 6-4 após duas horas de jogo em Nova York.

A tenista polonesa Iga Swiatek precisou lutar em três sets para derrotar a holandesa Suzan Lamens, número 66 do ranking da WTA, pela segunda rodada do US Open, nesta quinta-feira (28).

A número dois do mundo havia passado seis partidas consecutivas, incluindo toda a sua campanha em Cincinnati, sem perder um set.

Abrindo a programação na quadra central, Swiatek enfrentou muito mais reviravoltas do que em sua estreia tranquila na terça-feira, quando precisou de apenas uma hora para eliminar a colombiana Emiliana Arango.

A ex-número um do mundo venceu o primeiro set em 30 minutos e conquistou a primeira quebra do segundo set antes de se complicar diante de uma adversária que fez sua estreia no torneio este ano.

Swiatek, na pressa de decidir a partida, teve dificuldades no saque e tropeçou com 12 erros não forçados, permitindo que Lamens crescesse na quadra e forçasse um set decisivo, no qual a polonesa recuperou seu nível.