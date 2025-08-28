Sheinbaum classifica como 'lamentável' briga entre senadores no México

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, qualificou como "lamentável, nesta quinta-feira (28), a briga protagonizada na véspera por dois senadores após um debate acalorado sobre supostos pedidos da oposição para que os Estados Unidos passassem a intervir militarmente no país. A desavença física foi protagonizada pelo líder do Senado, Gerardo Fernández Noroña, do partido governista Morena, e seu opositor Alejandro Moreno, que discutiram dias antes devido às acusações de que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, estaria envolvido em uma rede de narcotráfico.

"É muito lamentável que isto tenha acontecido", afirmou a presidente em sua coletiva de imprensa matinal, condenando "a resolução com golpes do que poderia ter sido dialogado". Sheinbaum enfatizou suas críticas ao senador Moreno, também presidente do opositor Partido Revolucionário Institucional (PRI, centro), apontando-o como responsável por iniciar a confusão. "Eles [o PRI] falam que nós somos um governo autoritário, quando o que promovemos são as liberdades em nosso país. (...) O que aconteceu ontem mostra quem eles são: um autoritarismo enorme", acrescentou a chefe de Estado. Fernández Noroña anunciou na quarta-feira que apresentará uma denúncia contra Moreno por agressão e solicitará a retirada de sua imunidade parlamentar.