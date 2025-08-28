Ruanda recebe sete migrantes como parte de acordo com EUA sobre deportações

Um primeiro grupo de sete migrantes chegou a Ruanda como parte de um acordo para que o país receba pessoas deportadas dos Estados Unidos, informou nesta quinta-feira (28) o governo de Kigali. "O primeiro grupo de sete migrantes selecionados chegou a Ruanda em meados de agosto (...) Três indivíduos expressaram o desejo de retornar aos seus países de origem e quatro desejam permanecer e construir suas vidas em Ruanda", declarou à AFP Yolande Makolo, porta-voz do governo.

Ruanda anunciou em 5 de agosto que receberia até 250 migrantes dos Estados Unidos e que poderia "aprovar cada indivíduo proposto para realocação". O governo dos Estados Unidos iniciou uma campanha de deportação de migrantes. A administração Donald Trump negociou acordos polêmicos para enviar deportados a terceiros países, incluindo El Salvador, Uganda e Sudão do Sul. Ruanda aceitou participar do acordo com Washington porque "quase toda família ruandesa já enfrentou as dificuldades do deslocamento", declarou Makolo há algumas semanas. A porta-voz disse que as pessoas enviadas à Ruanda receberão treinamento, atendimento médico e habitação.