Nos EUA, chefe do CDC contesta demissão e afirma que seguirá no cargo

A diretora dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC, na sigla em inglês), Susan Monarez, contestou o anúncio oficial de sua demissão e afirmou que não renunciará ao cargo. No site da agência, a seção "sobre" já apresenta a posição de diretor como vaga, mas os advogados de Monarez sustentam que ela continua à frente da instituição.

Em publicação no Bluesky, o advogado Mark Zaid, que a representa ao lado de Abbe Lowell, declarou que Monarez "não renunciou nem foi demitida. Ela não vai renunciar". Segundo ele, a diretora foi notificada por funcionários da Casa Branca de que estaria demitida, mas o procedimento não teria validade. "Como indicada presidencial confirmada pelo Senado, apenas o próprio presidente pode demiti-la. Por essa razão, rejeitamos a notificação recebida pela Dra. Monarez como juridicamente inválida e ela permanece como diretora do CDC".