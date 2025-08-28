'Não há como entrarem na Venezuela', afirma Maduro frente a 'ameaças' dos EUA

O presidente Nicolás Maduro afirmou que "não há como" uma força estrangeira invadir a Venezuela, em meio às operações militares anunciadas pelos Estados Unidos no Caribe, que o governante esquerdista vê como "uma ameça" ao seu país.

"Nem sanções, nem bloqueios, nem guerra psicológica, nem assédio. Não puderam, nem poderão. Não há como entrarem na Venezuela", afirmou Maduro, em ato oficial com militares.