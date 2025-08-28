Marco Rubio elogia restabelecimento das sanções ao Irã pela França, Alemanha e Reino Unido

O secretário Estado dos EUA, Marco Rubio, elogiou nesta quinta, 28, os esforços da França, Alemanha e Reino Unido de restabelecer as sanções contra o Irã.

"Nas próximas semanas, trabalharemos com eles e outros membros do Conselho de Segurança da ONU para completar com sucesso a reimposição das sanções e restrições internacionais ao Irã", disse Rubio em nota publicada pelo Departamento de Estado.