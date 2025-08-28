Lyon-Olympique de Marselha é destaque da 3ª rodada da Ligue 1

O duelo entre os dois 'Olympiques' da Ligue 1, Lyon e Marselha, é o destaque da terceira rodada do campeonato francês, com o lioneses na liderança e os marselheses ansiosos para virar a página do caso Adrien Rabiot no domingo, às 15h45 (horário de Brasília). Um Lyon com recursos parcos, poupado do duro golpe do rebaixamento administrativo para a Ligue 2, enfrenta um ambicioso OM, que está de volta à Liga dos Campeões nesta temporada.

Há algumas semanas, todas as previsões apontavam para um triunfo dos visitantes. Mas o Lyon começou a temporada com duas vitórias e um saldo de gols que atualmente o coloca na liderança. Do outro lado, o Marselha tenta encerrar o caso Rabiot, no qual o meio-campista foi suspenso após agredir um companheiro de equipe. Depois de perder por 1 a 0, apesar da vantagem numérica em Rennes, a equipe virou o jogo contra o Paris FC (5 a 2). Uma vitória em Lyon ajudaria a relativizar um problema que prejudicou o início de temporada. O PSG, campeão europeu, esperava um início de temporada difícil após apenas três semanas e meia de pausa, mas tudo está indo bem por enquanto.

A equipe do técnico Luis Enrique já conquistou a Supercopa da Europa nos pênaltis contra o Tottenham e, em seguida, derrotou Nantes e Angers, ambos por 1 a 0. No sábado, os parisienses visitam o surpreendente Toulouse, que também venceu suas duas primeiras partidas. -- Programação da terceira rodada da Ligue 1 (horário de Brasília):

- Sexta-feira: (15h45) Lens - Brest - Sábado:

(12h00) Lorient - Lille (14h00) Nantes - Auxerre (16h05) Toulouse - PSG