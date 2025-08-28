Kiev confirma avanço russo em nova região da Ucrânia

Porta-voz militar reconhece entrada de tropas russas em Dnipropetrovsk, que não é uma das cinco regiões reivindicadas por Moscou como território russo.A Ucrânia reconheceu nesta terça-feira (26/08) que tropas russas entraram na região de Dnipropetrovsk (centro-leste), uma área administrativa anteriormente poupada de combates intensos e onde a Rússia já havia reivindicado avanços em julho. O porta-voz do exército ucraniano para a região, Viktor Tregoubov, confirmou a entrada das tropas russas em Dnipropetrovsk e acrescentou que combates estão ocorrendo, em declarações à agência de notícias francesa AFP. O governo ucraniano havia, até então, negado qualquer avanço russo em Dnipropetrovsk.ucraniaagosto A Rússia havia anunciado em julho que suas forças haviam avançado na região, que não é uma das cinco que o Kremlin reivindica serem território russo. Desde então, alegou ter capturado alguns vilarejos na região. O agrupamento de Dnipro do exército ucraniano, responsável por essa zona de combate, afirmou ter "travado o avanço dos invasores russos" pouco depois de estes terem entrado na região de Dnipropetrovsk a partir de Donetsk. Os militares ucranianos rejeitaram as alegações da Rússia de ter capturado totalmente os vilarejos de Zaporizke e Novogeorgiivka. Porém, o site de cartografia militar DeepState, que é próximo dos militares ucranianos, afirmou nesta terça-feira que a Rússia os havia ocupado. A região de Dnipropetrovsk, que tem fronteira com as regiões de Donetsk, Kherson e Zaporijia, todas reivindicadas pela Rússia, é frequentemente alvo de ataques russos com drones ou mísseis. Esforços de paz estagnados As forças russas estão ganhando terreno de forma lenta, mas constante, em batalhas custosas por áreas amplamente devastadas no leste e sul da Ucrânia, normalmente com poucos habitantes ou edifícios intactos. Dnipropetrovsk não é uma das cinco regiões ucranianas (Donetsk, Kherson, Lugansk, Zaporíjia e Crimeia) que o Kremlin reivindicou serem território russo. A admissão da Ucrânia de que perdeu terreno pela primeira vez na região ocorre num momento em que os esforços diplomáticos para um possível acordo de paz estão estagnados. A Rússia, que invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022 e hoje ocupa cerca de 20% do território ucraniano, intensificou as operações no leste do país vizinho nos últimos meses. Depois da invasão, a Rússia declarou a anexação das regiões ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporíjia e Kherson, depois de ter invadido e anexado a Crimeia em 2014. A comunidade internacional não reconhece a legitimidade das anexações. Os avanços russos ocorrem num momento em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que quer acabar com a guerra o quanto antes, anunciou planos para uma reunião entre os presidentes russo, Vladimir Putin, e ucraniano, Volodimir Zelenski. Porém, o Kremlin excluiu a possibilidade de um encontro imediato entre os dois líderes e exige que a Ucrânia se retire de certos territórios que ainda controla parcialmente como condição prévia para o fim das hostilidades. as/cn (AFP, Lusa, Reuters)