Jovem que lançou sanduíche em policial em Washington é acusado de infração

Um homem que jogou um sanduíche em um agente federal de imigração destacado pelo presidente Donald Trump na capital dos Estados Unidos foi acusado nesta quinta-feira (28) de cometer uma infração, após a promotoria não conseguir uma acusação formal por um crime grave. Sean Dunn, de 37 anos, ex-funcionário do Departamento de Justiça, foi preso em 10 de agosto depois de lançar um sanduíche de 30 centímetros contra um agente de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos que patrulhava a cidade.

O incidente foi gravado em vídeo e se tornou viral. Nas imagens, Dunn é visto gritando com os agentes, jogando o sanduíche e fugindo a pé. Apelidado pela mídia como "O garoto do sanduíche", ele foi imediatamente demitido de seu cargo no Departamento de Justiça pela procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi. O procurador federal de Washington inicialmente acusou Dunn de agressão grave, mas um grande júri se recusou no início desta semana a apresentar uma acusação formal por essa acusação. A promotoria depois apresentou outra acusação, desta vez por um delito menor, o de "assaltar, resistir ou obstruir" um agente da lei no exercício de suas funções.