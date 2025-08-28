Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jessica Fox, campeã olímpica de canoagem, se recupera após remoção de tumor

A tricampeã olímpica australiana Jessica Fox revelou nesta quinta-feira (28) que precisou passar por uma cirurgia para remover um tumor no rim e perderá as demais provas da Copa do Mundo de Canoagem.

Nascida na França, filha de mãe francesa e pai britânico, a atleta de 31 anos, que foi a porta-bandeira da Austrália na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris no ano passado, anunciou que a operação foi um sucesso.

"Um pouco menos de rim, muito mais força!", escreveu ela em sua conta no Instagram.

Fox é a atual campeã olímpica nas categorias C1 (canoa) individual e K1 (caiaque) individual. Ela conquistou, além disso, outras quatro medalhas em provas olímpicas anteriores.

Membro da Comissão de Atletas do COI, Jessica Fox também possui 10 títulos mundiais individuais, o que a torna a remadora de maior sucesso na história do esporte.

